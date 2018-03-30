09:15 30.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Канада давать Украине летальное оружие бесплатно не намерена

Правительство Канада поддерживает суверенитет Украины, однако предоставлять ей летальное оружие безвозмездно не намерена.

Канада давать Украине летальное оружие бесплатно не намерена

Об этом говорится в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, опубликованном в пятницу утром, 30 марта. В документе, в частности, сказано, что Канады предана поддержке Украины в ее усилий по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает активно предоставление летальной поддержки.

Правительство Канады остается в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование, - заверили в подчеркивается в документе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре 2017 года Постоянный комитет по национальной обороне Канады предложил правительству поддержать предоставление Украине летального оружия, но при условии, что Киев продолжит борьбу с коррупцией на всех уровнях.


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