Канада давать Украине летальное оружие бесплатно не намерена

Об этом говорится в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, опубликованном в пятницу утром, 30 марта. В документе, в частности, сказано, что Канады предана поддержке Украины в ее усилий по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает активно предоставление летальной поддержки.

Правительство Канады остается в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование, - заверили в подчеркивается в документе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре 2017 года Постоянный комитет по национальной обороне Канады предложил правительству поддержать предоставление Украине летального оружия, но при условии, что Киев продолжит борьбу с коррупцией на всех уровнях.