Германия ведет "двойную игру" в отношении войны в Сирии

Сообщается, что слова немецкого канцлера Ангелы Меркель о "срочном прекращении" боевых действий в отношении курдского народа и ее риторика "умиротворения" Эрдогана никак не соответствует реальности дел о торговле оружием и боеприпасами между государствами.

Так, после 20 января в Германии выданы разрешения на поставку вооружения и боеприпасов на сумму в 4,4 миллиона евро. Депутат парламентской фракции "зеленых" в бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Берлин грубо нарушает международное право и через посредничество способствует вовлечению страны в конфликт в Сирии.

Слова Меркель и ее политку он назвал "циничной", которая подрывает безопасность в регионе и вносит сумятицу в диалоге по урегулированию конфликта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны могут помешать успешному завершению операции "Оливковая ветвь".