ЕС планирует принять закон о защите данных интернет-пользователей

Об этом передает издание Euractiv.

В законе европолитики планируют прописать процедуру для усиления ответственности для IT-компаний, которые будут обязаны предоставлять данные о своих пользователях в рамках расследования уголовного производства.

Под новые правила подпадают социальные сети, такие как Twitter и Facebook, обменники цифровой информацией, программы для обмена электронными письмами.

Еврокомиссия обосновывает свои действия с последними скандалами вокруг Facebook и Cambridge Analitycs, данные пользователей этих компаний которых, как оказалось, использовались для проведение таргетинговой рекламы накануне президентских выборов в США в 2016 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Америке начали подавать первые иски против Facebook из-за утечки данных.