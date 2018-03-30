23:40 30.03.2018 | Политика | Новости
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ЕС планирует принять закон о защите данных интернет-пользователей

Европейский союз планирует разработать закон, который будет обязывать руководство социальных сетей и платформ для обмена сообщениями предоставлять данные клиентов.

ЕС планирует принять закон о защите данных интернет-пользователей

Об этом передает издание Euractiv.

В законе европолитики планируют прописать процедуру для усиления ответственности для IT-компаний, которые будут обязаны предоставлять данные о своих пользователях в рамках расследования уголовного производства.

Под новые правила подпадают социальные сети, такие как Twitter и Facebook, обменники цифровой информацией, программы для обмена электронными письмами. 

Еврокомиссия обосновывает свои действия с последними скандалами вокруг Facebook и Cambridge Analitycs, данные пользователей этих компаний которых, как оказалось, использовались для проведение таргетинговой рекламы накануне президентских выборов в США в 2016 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Америке начали подавать первые иски против Facebook из-за утечки данных.


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