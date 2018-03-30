Болгария отказалась высылать российских дипломатов

Об этом сообщает издание Укринформ.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании Совета безопасности при болгарском правительстве.

На заседании постановили, что Болгария солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов.

Также было принято решение вернуть в Россию посла Болгарии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация отзывает согласие на функционирование генеральное консульства Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге. Из страны будут высланы 60 дипломатов.