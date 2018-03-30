13:58 30.03.2018 | Политика | Новости
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Болгария отказалась высылать российских дипломатов

Болгария отказалась высылать российских дипломатов из страны из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Болгария отказалась высылать российских дипломатов

Об этом сообщает издание Укринформ.

Отмечается, что такое решение было принято на заседании Совета безопасности при болгарском правительстве.

На заседании постановили, что Болгария солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов.

Также было принято решение вернуть в Россию посла Болгарии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российская Федерация отзывает согласие на функционирование генеральное консульства Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге. Из страны будут высланы 60 дипломатов.


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