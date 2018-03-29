В Украине отметят 22-ю годовщину Конституции

Документ обнародован на сайте главы государства и, согласно ему, Кабинет министров должен разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 22-й годовщины Конституции, предусмотрев, в частности, проведение в Киеве и других населенных пунктах торжеств с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественности.

Так, в День Конституции, который в Украине отмечается 28 июня, запланировано возложение цветов к памятнику автору первой украинской Конституции - гетману Пилипу Орлику в Киеве, а в других населенных пунктах - к памятникам и памятным знакам выдающимся деятелям Украинского государства.

Кроме того, должны быть проведены мероприятия, направленные на распространение знаний об истории конституционализма, организована при участии Конституционной комиссии в Киеве научно-практическая конференция по совершенствованию конституционного регулирования общественных отношений в Украине, а также тематические научные конференции и круглые столы в регионах страны.

Министерству иностранных дел Украины поручено организовать проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий с участием украинской общественности за рубежом по случаю 22-й годовщины Конституции.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 28 июня 1996 года Верховная Рада Украины приняла Конституцию Украины. Это была первая Конституцию независимого украинского государства.

Депутаты работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня. Парламентарии учли замечания президента Украины, а также поддержали все спорные статьи проекта - о государственных символах Украины, о государственном украинском языке, о праве частной собственности.

Принятие конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Принятие конституции было важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.