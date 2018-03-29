16:10 29.03.2018 | Политика | Новости
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В Египте на выборах побеждает действующий президент страны

По состоянию на 29 марта на выборах президента Египта, действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси набрал 21,5 млн. голосов избирателей. Таким образом, политик остается абсолютным лидером и уверенно побеждает на выборах.

В Египте на выборах побеждает действующий президент страны

Об этом сообщает египетская государственная газета "Ахбар аль-Йоум".

Согласно имеющимся данным, за ас-Сиси проголосовали 92% граждан. В то же время, при том, что голосование длилось три дня, явка на выборы составила всего 40%.

Отметим, что единственным оппонентом ас-Сиси был малоизвестный Мусса Мустафа Мусса, который и сам выражал ему свою поддержку. В свою очередь остальные серьезные конкуренты действующего президента были взяты под стражу или сами отказались от участия в выборах.

Официальные результаты выборов будут оглашены второго апреля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на пост главы государства претендуют два кандидата - действующий президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси и лидер партии "Аль-Гад" Муса Мустафа Муса. 


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