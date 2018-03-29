Саакашвили пожаловался, что силовики ограбили его

Об этом сообщил адвокат политика Руслан Чарнолуцкий.

По его словам стороны защиты, третий президент Грузии уже раньше отправлял ходатайство о возвращении личных вещей. В частности, которые по неизвестным причинам пропали в его киевской квартире.

При этом адвокат подчеркнул, что Саакашвили лично подписал ходатайство и считает, что его вещи были похищены сотрудниками правоохранительных органов. Речь идёт о документах, ноутбуке, нескольких мобильных телефонах и визитных карточках.

"Арест на изъятые вещи судом не накладывался, что они были вроде как "потеряны", - сказал Чарнолуцкий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", подлинность голосов Сергея Курченко и Михаила Саакашвили подтверждена. А это означает, что я был прав насчет Саакашвили, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.