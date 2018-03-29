12:58 29.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100189915:labazovych

Саакашвили пожаловался, что силовики ограбили его

Выдворенный из Украины лидер движения Рух новых сил Михаил Саакашвили сделал громкое заявление о том, что его якобы ограбили украинские правоохранителм во время очередного обыска. 

Саакашвили пожаловался, что силовики ограбили его

Об этом сообщил адвокат политика Руслан Чарнолуцкий.

По его словам стороны защиты, третий президент Грузии уже раньше отправлял ходатайство о возвращении личных вещей. В частности, которые по неизвестным причинам пропали в его киевской квартире.

При этом адвокат подчеркнул, что Саакашвили лично подписал ходатайство и считает, что его вещи были похищены сотрудниками правоохранительных органов. Речь идёт о документах, ноутбуке, нескольких мобильных телефонах и визитных карточках.

"Арест на изъятые вещи судом не накладывался, что они были вроде как "потеряны", - сказал Чарнолуцкий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", подлинность голосов Сергея Курченко и Михаила Саакашвили подтверждена. А это означает, что я был прав насчет Саакашвили, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.


Поделиться
Читайте также:
 
Украина решила принудить "Газпром" погасить долг Расчищать Киев от снега выехало свыше двух сотен единиц техники В Киевской области произошел рейдерский захват жилого дома Все имущество нардепа Надежды Савченко могут арестовать
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив