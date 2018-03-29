Португалия отзывает посла в РФ для консультаций

Как утверждает дипломат, Португалия не будет высылать российских дипломатов и подождет до 16 апреля, когда будут известны результаты исследований, которые сейчас ведутся в Великобритании.

На данный момент только четыре страны Евросоюза никак не наказали Россию за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Так, Австрия, Кипр, Греция и Словения не заявили о выдворении российских дипломатов или отзыве своих послов из РФ для консультаций.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов после организованного Россией отравления бывего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.