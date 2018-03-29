03:00 29.03.2018 | Политика | Новости
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Португалия отзывает посла в РФ для консультаций

Правительство Португалии отзывает своего посла в России для консультаций. Об этом заявила госсекретарь МИД Португалии по вопросам европейских отношений Ана Паула Закариас.

Португалия отзывает посла в РФ для консультаций

Как утверждает дипломат, Португалия не будет высылать российских дипломатов и подождет до 16 апреля, когда будут известны результаты исследований, которые сейчас ведутся в Великобритании.

На данный момент только четыре страны Евросоюза никак не наказали Россию за отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Так, Австрия, Кипр, Греция и Словения не заявили о выдворении российских дипломатов или отзыве своих послов из РФ для консультаций.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов после организованного Россией отравления бывего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.


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