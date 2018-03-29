13:23 29.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко ввел в состав СНБО Смолия

Президент Украины Петр Порошенко добавил в состав Совета национальной безопасности и обороне нового главу Национального банка Украины Якова Смолия.

Порошенко ввел в состав СНБО Смолия

Соответствующий Указ президента от 28 марта 2018 года № 90/2018 опубликован на официальном сайте главы государства.

Указом предусматривается исключить из состава экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.

В документе прописано, что в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины будет введен Смолий Яков Васильевич - председатель Национального банка Украины, который займет место Гонтаревой.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины после перерыва начала рассматривать вопрос главы Национального банка Украины. В парламент глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева и исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий. 


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