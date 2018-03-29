11:58 29.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Польша поддерживает евроатлантические усилия Украины, - Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приветствует евроатлантические усилия Украины. Об этом заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает "Польское радио".

Польша поддерживает евроатлантические усилия Украины, - Моравецкий

Отмечается, что во время телефонного разговора стороны подтвердили стратегическое значение партнерства, объединяющего две страны. Также глава правительства Польши, подчеркнул, что его страна поддерживает и будет поддерживать евроатлантические усилия Украины.

надеюсь, что Украина отменит мораторий на поиски и эксгумацию останков польских жертв войн и политических репрессий в Украине", - сказал Моравецкий.

На что Гройсман отметил необходимость совместно противостоять провокациям против взаимоотношений между странами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Украина занимается героизацией людей, которых поляки считают преступниками.


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