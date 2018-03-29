Польша поддерживает евроатлантические усилия Украины, - Моравецкий

Отмечается, что во время телефонного разговора стороны подтвердили стратегическое значение партнерства, объединяющего две страны. Также глава правительства Польши, подчеркнул, что его страна поддерживает и будет поддерживать евроатлантические усилия Украины.

"Я надеюсь, что Украина отменит мораторий на поиски и эксгумацию останков польских жертв войн и политических репрессий в Украине", - сказал Моравецкий.

На что Гройсман отметил необходимость совместно противостоять провокациям против взаимоотношений между странами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Украина занимается героизацией людей, которых поляки считают преступниками.