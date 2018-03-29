15:56 29.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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"Нормандская четверка" рассмотрит пути ускорения реализации "Минска-2"

Члены стран "Нормандской четверки" в ближайшие время планируют обсудить возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей.

Об этом говорится в заявлении президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко.

В заявлении также сказано, что президенты Украины, России, Германии, Франции поприветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта 2018 режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников, которая была достигнутп Трехсторонной контактной группой еще 26 марта 2018. В тот момент лидеры государств подчеркнули важность тщательного соблюдения перемирия и обеспечения эффективного мониторинга и верификации со стороны СММ ОБСЕ.

На фоне успешного освобождения около 300 человек 27 декабря 2017, руководители Украины, России, Франции и Германии призвали прилагать больше усилий с целью освобождения остальных в соответствии с формулой "всех на всех".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что вскоре планирует приехать в Украину вместе с главой МИД Германии Хайко Масом для возобновления реализации Минских соглашений.


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