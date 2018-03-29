На Закарпатье решен вопрос по школьному языку для венгров

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире Радио НВ.

Зеркаль заявила, что в 23 марта произошел разговор между министром образования Украины Лилией Гриневич с венгерской общиной Закарпатья. По итогу встречи получилось унять переживания венгров, которые возникли в связи с принятым законом об образовании.

Как сообщает Зеркаль, можно смело говорить, что в данный момент между венрами и Министерством образования уже налажено взаимопонимание касательно необходимых к принятию вариантов для успокоения общины. Реализация итих мер также уже продумана.

По мнению заместителя министра, украинцам удалось выстроить отношения с обществом, а это в данный момент необходимо, ведь ситуация не должна быть объектом спекуляций на уровне Евросоюза или НАТО. Хотя Зеркель предполагает, что Венгрия не станет отказываться от притензий по закону об образовании.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство иностранных дел Украины приобретает мобильное оборудование, которое предназначено для обработки ходатайств об оформлении загранпаспортов во время выездных консульских обслуживаний.