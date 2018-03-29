Мэй обсудила с Трампом и Меркель ликвидацию российских шпионских сетей

На эту тему она говорила лично с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает пресс-служба Белого дома, оба лидера согласились с важностью ликвидации российских шпионских сетей, чтобы ограничить нелегальную деятельность России и предотвратить будущие химические атаки на территории любой стран.

Лидеры двух стран также говорили о том, как усовершенствование правового сотрудничества поспособствует усилению взаимодействие между правоохранительными органами разных стран.

После их разговора, Мэй, также по телефону, переговорила с канцлером Германии Ангелой Меркель. Премьерки договорились вместе противостоять "усилившейся агрессии со стороны России". При этом Мэй начала разговор с того, что поблагодарила канцлера за надежную поддержку и солидарность после произошедшего в Солсбери нападения. Обе сошлись на необходимости продолжения совместной работы по противостоянию усилившейся агрессии со стороны России.

Напомним, 4 марта бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери и на данный момент находятся в больнице в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое разрабатывалось в России.

Как сообщал УРА-Информ, неделю назад в четверг, 22 марта, Мэй провела встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. По итогам трехсторонних переговоров стороны подтвердили, что считают Россию причастной к отравлению бывшего сотрудника Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.