Коллизии судебной реформы

Это был самый большой законопроект в истории Украины - более 800 страниц. Документ вносил изменения сразу в три процессуальных кодекса и запускал в работу новый Верховный Суд. Тогда было решено голосовать каждую из почти четырех тысяч поправок.

Среди них и поправка № 109 (в статью 219 ныне действующего УПК), которую внес депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой.

Три пленарные недели подряд народные депутаты голосовали. Закон в целом был подписан. При этом большинство поправок были успешно отклонены. Но 109 осталась. Хотя сразу же стала предметом многочисленных правовых споров и даже скандалов, поскольку согласно этой поправке, сроки досудебного расследования уменьшаются до три месяцев для преступлений средней тяжести и до шести месяцев - для тяжких или особо тяжких преступлений с момента внесения данных в Единый реестр досудебных расследований, а также были внесены некоторые другие изменения в УПК Украины.

Теперь срок досудебного расследования исчисляется не с момента уведомления о подозрении, а с той минуты, когда внесут данные о нарушении в ЕРДР, и до дня обращения в суд с обвинительным актом.

Отметим, до внесенных изменений УПК предусматривал, что общий срок досудебного расследования не может превышать соответственно 2, 6 и 12 месяцев, однако указанное время начинает течь со дня сообщения лицу о подозрении, а не со дня регистрации данных в ЕРДР.

И еще одна крайне важная принятая "поправка Лозового" предусматривает, что только суд или следственный судья назначает экспертизу. Иными словами, без решения суда в каждом отдельном случае "ничего нельзя делать" с телом умершего человеком, в том числе и произвести его захоронение.

С 15 марта этого года эти новые поправки вступили в действие. Верховная Рада отклонила законопроект с изменениями в уголовном судопроизводстве, согласно которому должны были быть отменены так называемые "поправки Лозового". 13 марта председатель Верховной Рады Андрей Парубий неожиданно заявил, что рассмотрение вопроса отложено "для проведения дополнительных консультаций".

Единственное за что проголосовали депутаты, это законопроект № 8151, отменяющий норму нового Уголовного процессуального кодекса, который блокировал работу следователей. Автор проекта Елена Сотник сказала, что ее предложение исправит важный недостаток нового Уголовного процессуального кодекса, который действует с 16 марта, - это необходимость для следователей и прокуроров получать разрешения только в судах по месту регистрации органа досудебного расследования. Теперь правоохранительным органам разрешено подавать свои ходатайства в суды по месту проведения следственных действий, что существенно ускорит расследования.

Вместе с тем депутат Мустафы Найема уверен, что этот законопроект только частично исправляет проблемы с новым кодексом. Он отметил, что отныне следователям не нужно будет ехать 100-200 километров в областной суд, чтобы получить разрешение на обычную экспертизу.

Нечеткое прочтение поправки и игнорирование проблемы народными избранниками привело к тому, что в средствах массовой информации появились комментарии о том, что якобы после 15 марта похоронить покойников украинцы смогут только после экспертизы, которую должен назначить суд. Причем такого решения придется ждать несколько дней, а без него морги не будут принимать тела. Тела умерших придется хранить где попало. В том числе и в самих квартирах.

Юристы опровергают эти слухи, потому что считают, что тело при любом условии будут отправлять в морг. Однако ко вскрытию приступать будут значительно позже. Не думаю, что труп будет лежать дома. Я на это надеюсь. Его должны повезти в морг. Но там не смогут приступить к вскрытию, пока не получат решение суда. Поэтому морги будут переполнены, - считает юрист Александр Климчук.

Раньше, если умирал человек, на место выезжала скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа. Врач констатировал смерть, а следователь открывал уголовное производство и отправлял тело в морг с постановлением на проведение судебно-медицинской экспертизы. Без постановления морг не мог принять тело. Но не во всех случаях умершего везли в морг. Если пожилой человек долго болел и умер дома, то врач выдавал справку об отсутствии признаков насильственной смерти. А на следующий день тело могли хоронить. Теперь разрешения придется ждать.

После 15 марта следователи не могут назначать экспертизу. Они будут обязаны обращаться за разрешением на проведение экспертизы в суд. Решение нужно будет ждать не менее 72 часов. Поэтому возникают серьезные проблемы с оперативностью судебных учреждений.

Вместе с тем некоторые эксперты считают, что поправки несут и большую коррупционную угрозу. Ведь за захоронение людей согласно действующему законодательству должна выплачиваться социальная помощь. Ее получение тоже будет задерживаться.

Чтобы ускорить захоронение, люди будут давать взятки судьям, экспертам, патологоанатомам. Откроется широкая коррупционная нива, на которой будут косить "бабло" очень долго и продуктивно, – объясняет бывший заместитель главы главного следственного управления МВД Украины Григорий Мамка.

Вообще, в Нацполиции считают, что причина противоречий в том, что Законы, которые принимаются в Верховной Раде, не проходят надлежащей экспертизы в правовых комитетах. Отсюда и такой дисбаланс в законодательстве. В результате появились пояснения к Закону. На своей странице в социальной сети Мустафа Найем написал: Скандальная "поправка Лозового" в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно проведения судебно-медицинской экспертизы только по решению суда будет применяться лишь при расследовании некоторых видов преступлений. К такому компромиссному решению, которое должно хотя бы частично исправить ситуацию, пришел профильный комитет парламента. А парламентарий Олег Куприенко заявил: Это поправки в Уголовно-процессуальный кодекс и касаются исключительно тех людей, которые умерли в результате криминальных действий, в результате преступления. Следовательно, логично предположить, что все неприятные нововведения наших народных избранников в УПК не должны касаться тех случаев, когда люди умирают естественной смертью, без признаков насилия и т. п..

Хотя, надо признать, что не все эксперты согласны с такими разъяснениями, потому что остаются неясные моменты. В частности, например, основанием для назначения судмедэкспертизы тела является смерть с признаками насилия, внезапная смерть, смерть в медучреждениях, на транспорте, на улице, а также смерть новорожденных и ряд других случаев. Однако экспертиза зачастую необходима и для того, чтобы установить - была смерть насильственной или естественной.

Помимо этого, экспертизы зачастую надо назначать и в тех случаях, когда смерть выглядит вполне естественной. Например, если больной пожилой человек умер, выйдя из своей квартиры в коридор либо из дома на улицу. Так, только в прошлом году и только в случаях, когда смерть была естественной, пришлось проводить по стране 92 тысячи экспертиз, чтобы установить эту "естественность".

А еще в уголовных производствах назначаются сотни тысяч других экспертиз. И все они тяжким бременем "лягут на плечи" судов. Ведь именно они согласно "поправкам Лозового" определены для рассмотрения такого рода вопросов.

Для того, чтобы найти выход из создавшейся ситуации некоторые специалисты в этот переходный период предлагают пойти по пути, который регламентирован внутриведомственными документами Минздрава. Ведь нововведения их пока не коснулись. Для этого в ряде областей сейчас возрождается старая практика исследований, которая ранее была выведена из правового поля и несколько лет не использовалась. Но запрещена не была. Теперь следователь может направить тело в морг на исследование, которое формально не является экспертизой. Специалисты делают вскрытие, выявляют причину смерти и выдают тело родственникам. Если смерть насильственная, открывается уголовное производство, назначается экспертиза и т. п. Но похоронам это не мешает. Поэтому поводу исполняющий обязанности руководителя Киевского городского бюро СМЭ Владимир Зосименко сказал следующее: Поскольку исследование как процедура не запрещено, мы вполне можем его проводить, не заставляя людей ждать дни и недели. В процессе исследования берутся все необходимые для анализов образцы, изучается состояние тела. А в случае последующего назначения судмедэкспертизы эксперты изучат эти материалы и сделают соответствующий вывод.

В Национальной полиции никаких официальных разъяснений по этому поводу, в том числе и по запросам журналистов, пока не дают. К примеру, в пресс-службе Главного управления НП в Харьковской области ситуацию охарактеризовали следующим образом: Следователи пока никак не комментируют. Мы сами сейчас не до конца понимаем, как будет вестись эта работа в связи с нововведениями… Следователи – люди не публичные, им комментировать ничего нельзя. Ждем разъяснений следственного управления Национальной полиции Украины. Ну а как же сейчас действовать, если случилось несчастье? Взять себя в руки, позвонить в скорую помощь и сообщить о смерти. Скорая, скорее всего, самостоятельно сообщит о смерти в полицию и в работу включится дежурный следователь. Если подозрения на то, что смерть была насильственной нет, врач скорой помощи констатирует смерть, а участковый врач, у которого был на учете умерший, выдаст врачебное свидетельство о смерти и справку о причине смерти.

Если смерть близкого вам человека не носит признаков насильственной, нужно обязательно детально рассказать следователю об обстоятельствах, из-за которых человек, скорее всего, и умер (например, длительная болезнь, старость), предъявить медицинские документы. Цель - постараться убедить его в том, что экспертиза не нужна. С течением времени (если ничего не изменится в законодательном поле) следователи будут идти навстречу в подобных случаях. Хотя в первое время наверняка будут перестраховываться. Если же экспертизу проводить необходимо (и следователь будет обращаться за постановлением в суд) - узнайте у работника скорой телефон и адрес морга, куда отправят тело. Сразу звоните и договаривайтесь об аренде камеры.

Сложность еще в том, что в морги тело должны принимать или с врачебной справкой о причине смерти, или с направлением на судебно-медицинскую экспертизу (которая, как мы помним, выдается судом). После "поправки Лозового" вопрос "как принять тело в морг назначения экспертизы" законодательно не закреплен. Работники моргов пока не очень четко понимают, чем новая процедура принципиально отличается от предыдущей. Но когда узнают о двухнедельных сроках ожидания, смягчаются, готовы пойти на уступки и предоставить место при условии наличия всех остальных необходимых документов. Обязательно узнайте в отделе полиции телефон следователя, который будет готовить и подавать ходатайство, и узнавайте время от времени информацию его подаче в суд. Аналогично звоните и в суд (узнайте у следователя - в какой).

К сожалению, универсального рецепта - как ускорить работу этих органов нет. Но я уверен, что в большинстве случаев дело будет затягиваться потому, что следователь или судья будут объективно перегружены. Постарайтесь выдохнуть и подумать, что сейчас у того же следователя могут находиться дела еще пары десятков семей в тех же обстоятельствах, что и вы.

Подача жалоб и беспрерывные звонки в этих случаях скорее приведут к обратному результату. Поэтому как бы вы не хотели ускорить процесс, на бюрократические процедуры в среднем уйдет минимум неделя.

В случае, если каноны религии, которую вы исповедуете, предписывают захоронить тело как можно быстрее, - постарайтесь спокойно объяснить это следователю и попросить его передать эту же информацию в суд.

После экспертизы врач-патологоанатом выдаст врачебное свидетельство о смерти и справку о причине смерти и тело можно будет забрать из морга.

Чтобы оформить свидетельство о смерти, нужно обратиться в Отдел регистрации смерти. Это может сделать родственник умершего, исполнитель его волеизъявления или тот, кто взял на себя обязательство осуществить погребение. При себе нужно будет иметь паспорта - свой и покойного, врачебное свидетельство о смерти и справку о причине смерти. Тот же отдел выдаст и выписку из Госреестра актов гражданского состояния - для получения пособия на погребение. Если же смерть все же была насильственной, для получения врачебного свидетельства о смерти нужно будет иметь еще и разрешение районного Управления ГУ МВД Украины на выдачу тела из морга.

Но новые правила похорон и назначения экспертиз не единственное нововведение "поправок Лозового". Со времен приобретения Независимости украинские правоохранители привыкли к так называемым "висякам" или "глухарям", то есть уголовным делам, открытым по факту совершенного преступлениям, но в которых не удалось установить ни подозреваемых, ни обвиняемых.

Такие уголовные производства расследуются годами, а то и десятилетиями. Правоохранители не закрывают их в надежде на оперативную удачу, появление новых доказательств преступления. "Поправка Лозового" вводит ограничение по времени на раскрытие таких дел. Так, тяжкое или особо тяжкое преступление должно быть расследовано правоохранителями в течение не более 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, уголовный проступок - шесть месяцев.

После завершения срока следователь обязан закрыть дело. Аргумент автора поправки таков: это позволит оспаривать необоснованные обвинения и прекратить затягивание дел в судах, из-за чего страдают как потерпевшие, так и те, кого без всяких оснований обвиняют в тех или иных преступлениях. О том, что проблема есть, говорят и правозащитники. В отличие от европейских стран, украинские СИЗО забиты подозреваемыми, которые годами ждут окончания расследования по своим делам. В то же время, оговаривается, что в отдельных случаях правоохранители могут подать в суд ходатайство о продлении сроков расследования. Несмотря на уверения депутатов, что ограничение сроков расследования, не распространяется на уголовные производства, открытые до 15 марта 2018, ряд руководителей силовых органов заявляют об обратном.

В частности, начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк подчеркивает, что изменения в УПК могут повлечь закрытие ряда "майдановских" дел. А глава Национальной полиции Сергей Князев вообще заявил, что около 700 - 800 тысяч нераскрытых дел будут закрыты одномоментно.

Еще одно нововведение дает право любому подозреваемому обжаловать сам факт сообщения ему о подозрении. Очевидно, что воспользоваться данным бонусом от Лозового, уже сейчас есть немало желающих среди чиновников, подозреваемых в преступлениях. Сотрудники правоохранительных органов считают нелогичной эту норму и потенциально коррупционной.

Так, силовики отмечают, что обоснованность подозрения и так проверялась следственным судьей при избрании меры пресечения подозреваемому, и нет никакой необходимости сейчас загружать суды миллионами ходатайств от адвокатов, которые, очевидно практически все, уверены в невиновности своего клиента и необоснованности подозрений. При этом в УПК не указывается, что делать следствию в случае отмены судом сообщения о подозрении для лица, в отношении которого уже избрана мера пресечения.

Поправки действуют уже две недели. А хорошо это или плохо, до сих пор не понятно. При этом депутата-радикалы заверяют, что предложения их однопартийца "имеют исключительно правозащитный характер". Они направлены на формирование эффективного судопроизводства и оградят людей от длительного пребывания в СИЗО за недоказанную вину следователями.

Силовики же придерживаются другой линии. По их мнению, все предложенные Лозовым новации в УПК в целом деструктивные и после вступления в силу приведут к катастрофическим последствиям в виде закрытия более полумиллиона уголовных дел, коллапсу следственных действий и превращению судов в "кладбища ходатайств".

Поэтому есть мнение специалистов, что через некоторое время, а эксперты называют год – полтора, депутаты снова вернется к этим поправкам.

Если, конечно, судебная система, выдержит эксперимент...