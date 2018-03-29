Германия надеется на членство в Совбезе ООН в 2019-2020

По его словам, в данное время по всей стране прокатилась волна конфликтов. Он также подчеркнул, что Германия является одним из главных доноров ООН и поставщиком миротворцев.

Как утверждает Маас, в прошлом году Германия внесла в бюджет ООН около 3,4 млрд евро, а в миссиях ООН задействованы 1300 немецких миротворцев.

Известно, что Совбез ООН состоит из пяти постоянных членов России, Китая, Великобритании, США и Франции, а также десяти непостоянных членов.

Ежегодно Генассамблея ООН избирает по пять непостоянных членов на двухлетний срок по географическому принципу. В этом году заявки в европейской категории вместе с Германией также подали Бельгия и Израиль. Выборы состоятся 8 июня.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Совет безопасности Организации объединенных наций для решения военного конфликта в Украине должен срочно действовать. Более четырех лет ситуация в стране и вокруг нее остается примером неиспользованного потенциала миротворческой деятельности ООН.