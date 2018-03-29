Еврокомиссар недоволен Украиной из-за ситуации с декларациями активистов

Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.

Хан заявил о своем недовольстве тем, что, несмотря на свои обязательства, правительство Украины до сих пор не отменил декларацию доходов для гражданских активистов.

Комиссар напомнил, что первого апреля истечет срок подачи деклараций об активах для гражданских активистов. По его мнению, руководство Украины не оправдало данных им обещаний о прекращении продления срока, что противоречит европейским устремлениям Украины.

Также Хан подчеркнул, что такие взгляды противоречат рекомендациям ЕС в контексте мониторинга продолжения выполнения Украиной обязательств в рамках процесса либерализации визового режима, Венецианской комиссии и ОБСЕ и ЕСПЧ.

Как отмечает еврокомиссар, гражданское общество выполняет важную и мужественную работу и должно иметь возможность играть надлежащую роль без каких-либо препятствий и вмешательства.

Хан заметил, что по мнению ЕС и его самого, процедура декларирования активов устремляется в первую очередь на чиновников и представителей власти и ее миссие заключается в избежании противоправного обогащения с помощью коррупционных действий и злоупотребления своим служебным положением. Таким образом, обязательное декларирование доходов не может касаться гражданских активистов, борющихся с коррупцией.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Еврокомиссия потребовала от социальной сети Facebook объяснений по поводу скандала со злоупотреблением информацией пользователей в течение.