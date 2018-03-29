Адвокаты Савченко остались недовольна решением суда

Они намерены и дальше доказывать ее невиновность. Как заявил в четверг, 29 марта, после завершения судебного заседания адвокат Дмитрий Бугай, к сожалению, чуда не произошло. Суд не только не отменил решение об аресте, но и признал задержание законным.

В свою очередь адвокат Виктор Чевгуз заверил, что теперь они "на каждый "чих" прокурора будут отвечать адвокатскими опровержениями.

Напомним, коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила под стражей народного депутата Надежду Савченко, которая подозревается в подготовке теракта в здании Верховной Рады Украины.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

Савченко инкриминируют несколько статей Уголовного Кодекса Украины:

Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

Подготовка к преступлению, Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией; Посягательство на государственного или общественного деятеля;

Террористический акт;

Создание террористической группы или террористической организации;

Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.