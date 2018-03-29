Адвокат Сущенко призвал Россию обменять подзащитного

Сторона защиты разместила на своей странице в сети Facebook соответствующее открытое письмо, адресованное Путину.

Как заверяет адвокат, дело в отношении Романа Сущенко имеет политическую основу, а суд и сопровождающие его процессы есть следствием действующих отношений двух государств.

Фейгин напомнил, что этого события ждет много граждан, как Украины, так и России. Он назвал своевременным выходом произведенный обмен Сущенко на любого из российских граждан, из тех, что привлечены к уголовной ответственности в Украине. Такой выход из ситуации продемонстрировал бы возможность политического руководства России к выходу из проблемы украинских политзаключенных.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Московский городской суд во вторник, 27 марта, продлил украинскому журналисту Роману Сущенко срок содержания под стражей в СИЗО Лефортово еще на шесть месяцев.