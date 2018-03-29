Кабмин продлил сроки отключения аналогового вещания – ФОТО

Отмечается, что такое решение принято для поэтапного отключения аналогового телевизионного вещания с 1 июля 2018 года для обеспечения информационной безопасности Украины.

Соответствующим постановлением об изменениях в план использования радиочастотного ресурса продлен срок использования аналогового телевещания, чтобы не допустить нарушения прав на свободный доступ к информации.

Решение правительства, обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины планирует рассмотреть утверждение плана мероприятий, направленных на реализацию стратегии увеличения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года.