13:57 28.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Закон о бюджете Америки запрещает помощь украинскому батальону "Азов"

В законопроекте о бюджете США сложно заметить положение, которое гласит о материальной поддержке Украине и был принят на прошлой неделе. Он запрещает поставки американского оружия военному формированию "Азов" в Украине, которое названо противоречивым и ультранационалистическим.

Закон о бюджете Америки запрещает помощь украинскому батальону

Об этом сообщает The Hill.

В последние три года в США были приняты законопроекты о расходах, которые включали в себя запрет на то, чтобы военная помощь США была направлена в батальон "Азов".

Хотя, по сообщению издания, это положение обычно ежегодно убиралось перед окончательным утверждением.

Как сообщается, в данный момент в американском законопроекте о бюджете заявлено, что никакие средства, предоставленные ссылаясь на этот документ, не могут быть использованы для предоставления вооружения, обучения или другой помощи батальону "Азов".

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки повысила базовую ставку на 0,25 процентных пунктов – до 1,5-1,75% годовых.


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