Возбудено дело против украинского пранкера, звонящего в морги Кемерово

Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Российские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, которая заключается в возбуждении ненависти либо вражды, направленное на гражданина Украины Никиты Кувикова. Он популярен в сети Интернет под псевдонимом Евгений Вольнов.

Как сообщают специалисты, ведущие следствие, пранкер публично распространял неправдивую информацию о количестве погибших в пожаре в Кемерово, вводя в заблуждение родственников жертв и пострадавших.

Таким образом, по мнению следователей, он пытался дестабилизировать ситуацию. Сотрудники СК планируют требовать заочного ареста Вольнова и объявления его в розыск.

Как известно, украинский гражданин Евгений Вольнов 25 марта опубликовал аудиозапись телефонных звонков, на которых он, представляяясь работником МЧС, спрашивает сотрудников моргов Кемерово о возможности принять тела 300 погибших во время пожара в торговом центре.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", певицы Украины выразили свои соболезнования родственникам жертв, погибших при пожаре в российском тороговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово.