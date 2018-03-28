14:50 28.03.2018 | Политика | Новости
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Возбудено дело против украинского пранкера, звонящего в морги Кемерово

Следственный комитет Российской Федерации запустил уголовное производство в отношении украинского пранкера Евгения Вольнова, который осуществлял звонки в морги  российского города Кемерово.

Возбудено дело против украинского пранкера, звонящего в морги Кемерово

Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Российские следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ, которая заключается в возбуждении ненависти либо вражды, направленное на гражданина Украины Никиты Кувикова. Он популярен в сети Интернет под псевдонимом Евгений Вольнов.

Как сообщают специалисты, ведущие следствие, пранкер публично распространял неправдивую информацию о количестве погибших в пожаре в Кемерово, вводя в заблуждение родственников жертв и пострадавших.

Таким образом, по мнению следователей, он пытался дестабилизировать ситуацию. Сотрудники СК планируют требовать заочного ареста Вольнова и объявления его в розыск.

Как известно, украинский гражданин Евгений Вольнов 25 марта опубликовал аудиозапись телефонных звонков, на которых он, представляяясь работником МЧС, спрашивает сотрудников моргов Кемерово о возможности принять тела 300 погибших во время пожара в торговом центре.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", певицы Украины выразили свои соболезнования родственникам жертв, погибших при пожаре в российском тороговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово.


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