17:50 28.03.2018 | Политика | Новости
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Великобритания проверит 706 российских виз

Министерство внутренних дел Великобритании просматриваеи визы всех состоятельных россиян, которые ранее были выданы государством согласно с программой привлечения инвесторов, чтобы определить источник происхождения их денег.

Великобритания проверит 706 российских виз

Об этом сообщает на The Times.

По словам главы британского правительства Терезы Мэй, в рамках программы 706 богатых граждан России получили британские визы в период с 2008 по 2015 годы.

Как известно, до 2014 года заявителям на визы необходимо было имет минимум один миллион фунтов стерлингов для инвестирования в экономику Великобритании, а позже эта сумма была поднята до двух миллионов.

Как заявила Мэй, МВД изучает, качественно ли использовался процесс получения таких виз. Процедура доступна для жителей всех стран, но в МИД должны проверить существуют ли в ней пункты, которые разрешат въезд в Британию иностранцам, у которых нет иной возможности попасть в страну.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй анонсировало создание новой антитеррористической стратегии для предотвращения действий террористов на ранней стадии.


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