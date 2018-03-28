Украина упростила визовый режим с Оманом

Отмечается, что теперь будет намного легче оформить электронную визу, воспользовавшись сервисом на странице Королевской полиции Султаната Оман.

Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой. При въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет.

Известно, что Оман открыт для туризма с 1987 года. Однако на сегодняшний день туризм не лежит в основе экономики государства. В основном экономика Омана базируется на экспорте нефти.

Добавим, билет из Киева в столицу Омана Мускат и обратно обойдется примерно в 730 долларов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что правительства Украины и государства Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Также стороны двух государств подписали ряд документов об экономическом, торговом сотрудничестве и содействии инвестиций.