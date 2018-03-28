12:15 28.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Израиль завершили переговоры по ЗСТ

Правительство Украины и власти Израиля согласовали завершение переговорного процесса относительно положений Соглашения о свободной торговле между странами. 

Украина и Израиль завершили переговоры по ЗСТ

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter. 

Как утверждает глава Кабмина, для Украины это новые возможности в экспорте и нового рынка для нашего бизнеса. Он также добавил, что в 2017 году объем украинского экспорта в Израиль составил 781,2 млн долларов.

"Соглашение сделает экспорт в Израиль дешевле путем отмены или уменьшения ввозных пошлин, и быстрее - благодаря договоренностям относительно упрощения таможенных процедур, и способствуют увеличению нашего экспорта", - подчернул Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал с правительством государства Кувейт соглашение об усилении сотрудничества в военной сфере. 

Пункты договора помогут установить между двумя государствами сотрудничество в логистике, обмене новшествами в оборонной промышленности, тактико-разведывательными комплексами, а также поставок тяжелого вооружения. 


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