Украина и Израиль завершили переговоры по ЗСТ

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter.

Как утверждает глава Кабмина, для Украины это новые возможности в экспорте и нового рынка для нашего бизнеса. Он также добавил, что в 2017 году объем украинского экспорта в Израиль составил 781,2 млн долларов.

"Соглашение сделает экспорт в Израиль дешевле путем отмены или уменьшения ввозных пошлин, и быстрее - благодаря договоренностям относительно упрощения таможенных процедур, и способствуют увеличению нашего экспорта", - подчернул Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал с правительством государства Кувейт соглашение об усилении сотрудничества в военной сфере.

Пункты договора помогут установить между двумя государствами сотрудничество в логистике, обмене новшествами в оборонной промышленности, тактико-разведывательными комплексами, а также поставок тяжелого вооружения.