Словакия отозвала своего посла из России

Дипломат отзывается для проведения консультаций на фоне отравления в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля. Как сообщил в среду, 27 марта, министр иностранных дел с страны Мирослав Лайчак, правительство поддержало его рекомендацию.

Это серьезный дипломатический шаг, - заявил Лайчак, добавив, что страна не отзывала послов на протяжении 25 лет. Он также рассказал, что сегодня проведет встречу с главой секретной службы Словакии и, в зависимости от информации будут приниматься дальнейшие шаги.

Напомним, накануне премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что Словакия не будет делать "театральные жесты из-за давлением".

При этом, как сообщал УРА-Информ, президент Словакии Андрей Киска вчера раскритиковал правительство за отказ от высылки дипломатов, требуя поддержать Великобританию.