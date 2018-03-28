21:15 28.03.2018 | Политика | Новости
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Словакия отозвала своего посла из России

Словакия приняла решение отозвать своего посла из России.

Словакия отозвала своего посла из России

Дипломат отзывается для проведения консультаций на фоне отравления в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипаля. Как сообщил в среду, 27 марта, министр иностранных дел с страны Мирослав Лайчак, правительство поддержало его рекомендацию.

Это серьезный дипломатический шаг, - заявил Лайчак, добавив, что страна не отзывала послов на протяжении 25 лет. Он также рассказал, что сегодня проведет встречу с главой секретной службы Словакии и, в зависимости от информации будут приниматься дальнейшие шаги.

Напомним, накануне премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что Словакия не будет делать "театральные жесты из-за давлением".

При этом, как сообщал УРА-Информ, президент Словакии Андрей Киска вчера раскритиковал правительство за отказ от высылки дипломатов, требуя поддержать Великобританию.


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