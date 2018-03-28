Шотландский суд отпустил под залог бывшего министра Каталонии Клара Понсати

Такое решение в среду, 28 марта, суд принят после слушания по поводу ее экстрадиции. Как сообщает BBC, профессор Клара Понсати добровольно сдалась полиции в Эдинбурге.

Позже она предстала перед судом на начальных слушаниях об экстрадиции, где было дано разрешение отпустить ее под залог.

При этом ее адвокат заявил, что Понсати не верит в суди Испании и в то, что могут гарантировать независимость, соблюдение прав человека или справедливость.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня бывший министр образования Каталонии Клара Понсати, которую Мадрид обвиняет в мятеже, сдалась полиции Шотландии, куда она уехала после предъявления обвинений.