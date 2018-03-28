Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Соответствующие заявление лидер страны сделал в рамках встречи с участниками Всеукраинской акции "Дети объединяют Украину".

По словам президента Украины, в данный моент весь мир и наша страна переживают непростые времена, поэтому необходимо держать сердце открытым.

"Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким детей, которые погибли в Донбассе, в Сирии и в Кемерово. Это очень несправедливо, когда дети уходят из жизни", - сказал Порошенко.

Также глава страны добавил, что 242 ребенка были убиты российским агрессором, начиная с 2014 года. При этом около 147 детей погибли во время нападения на гражданское население.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в российском городе Кемерово сегодня, 28 марта, проходит церемония прощения с погибшими во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".