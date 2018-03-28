Порошенко просит Радут отменить е-декларирование для активистов

При этом глава государства пообещал оперативно подписать соответствующий закон. Как сообщает Администрация президента Украины в среду, 27 марта, Порошенко настаивает, чтобы народные депутаты и все ее фракции без исключения, наконец-то услышали аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и приняли ответственное решение.

Он также напомнил, что соответствующий законопроект подан еще летом 2017 года. Порошенко уверен, что внедрение электронного декларирования для активистов, одобренное в прошлом году, было ошибкой, но это можно изменить.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 января 2018 начался этап подачи деклараций за 2017 год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.