Порошенко подписал указ о назначении госстипендий выдающимся деятелям культуры

Согласно документу №88 стипендии делятся на две категории: пожизненные и двухлетние. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, отныне устанавливаются государственные стипендии для выдающихся деятелей науки, образования, культуры и искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта и информационной сферы.

Накануне Кабинет министров Украины установлено назначение 89 государственных стипендий выдающимся деятелям культуры. В проект указа включено 17 пожизненных и 72 двухлетних государственных стипендий.

Установленный размер стипендии составляет 1,5 прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В соответствии с законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год", размер стипендии составит с 1 января 2018 года - 2060 гривен, с 1 июля - 2153 гривен, а с 1 декабря - 2246 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко 9 марта вручил Национальные премии имени Тараса Шевченко лауреатам 2018 года. При этом глава государства на церемонии вручения премии в Киеве отметил, что на получение высокой государственной награды претендовали почти семьдесят номинантов, и только восемь из них успешно преодолели гонки.