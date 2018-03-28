Порошенко анонсировал визит премьер-министра Израиля в Киев

Об этом Порошенко написал на своей странице в Тwitter.

Как сообщил глава государства, они с премьер-министром Израиля сдержали договоренность, заключенную в феврале текущего 2018 года в Давосе.

Он добавил, что переговоры по зоне свободной торговли между Украиной и Израилем успешно завершены.

Руководство стран заключило соглашение, которое запустит импульс двусторонней торговле. Президент добавил, что с нетерпением ждет визита его друга Биньямина Нетаньяху в столицу для его подписания.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в среду утром, 28 марта, подписал указ о назначении государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства.