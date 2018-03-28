Новым главой НАПК избран Александр Мангул

Соответствующие решение было принято на внеочередном заседании НАПК. Также участники заседания заместителем председателя НАПК избрали Станислава Патюка.

По словам Мангула, он в ближайшее время будет устраивать разные брифинги для поиска путей нового сотрудничества.

"НАПК - это не только декларации. Закончился очередной этап в вопросе декларирования. До 1 апреля нужно подать электронные декларации представителям общественных организаций. Мы должны реагировать на это. Хочу объявить, что на завтра собираю внеочередное заседание, чтобы принять разъяснения наших партнеров по декларированию общественными активистами", - сказал Мангул.



Стоит добавить, что Мангул стал членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в этом году. В частности, когда его назначил соответствующим распоряжением №31-р от 17 января 2018 Кабмин.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", Национальное антикоррупционное бюро допросило председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Наталью Корчак, ее супруга и свекровь по делу о покупке паркомест и их использования для незадекларированных автомобилей.