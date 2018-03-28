14:58 28.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Новым главой НАПК избран Александр Мангул

В пятницу, 28 марта, новым председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции избран Александр Мангул. Так, за его кандидатуру было отдано четыре голоса.

Новым главой НАПК избран Александр Мангул

Соответствующие решение было принято на внеочередном заседании НАПК. Также участники заседания заместителем председателя НАПК избрали Станислава Патюка.

По словам Мангула, он в ближайшее время будет устраивать разные брифинги для поиска путей нового сотрудничества.

"НАПК - это не только декларации. Закончился очередной этап в вопросе декларирования. До 1 апреля нужно подать электронные декларации представителям общественных организаций. Мы должны реагировать на это. Хочу объявить, что на завтра собираю внеочередное заседание, чтобы принять разъяснения наших партнеров по декларированию общественными активистами", - сказал Мангул.

Стоит добавить, что Мангул стал членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в этом году. В частности, когда его назначил соответствующим распоряжением №31-р от 17 января 2018 Кабмин.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", Национальное антикоррупционное бюро допросило председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Наталью Корчак, ее супруга и свекровь по делу о покупке паркомест и их использования для незадекларированных автомобилей.


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