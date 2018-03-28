Неправильно припаркованные автомобили будут эвакуировать

Теперь в Украине могут эвакуировать всен автомобили, которые перегородили на дороге несколько рядов, которые припаркованы на ж/д и трамвайных путях, а также на мосту и под мостом.

Законом также предусмотрена эвакуация на путепроводе или под ним, в тоннеле, на пешеходном переходе или ближе десяти метров от него с обеих сторон, на перекрестках и ближе десяти метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, ближе десяти метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, ближе десяти метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.

Обстоятельства, послужившие основанием для временного задержания транспортного средства, должны быть обязательно зафиксированы в режиме фотосъемки или видеозаписи и в соответствующем протоколе об административном правонарушении.

Информация об эвакуации должна сразу же передаваться на мобильный номер и электронную почту владельца автомобиля.

Согласно закону, нарушение правил парковки транспортных средств, в том числе неуплата стоимости услуг по пользованию площадкой для платной парковки, влечет наложение штрафа в 20-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковки.

Парковка в местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, лицами, которые не имеют соответствующих льгот, влечет наложение штрафа в 30-кратном размере от стоимости 1 часа услуги по пользованию парковкой.

Постановление об административном взыскании за нарушение правил парковки может выноситься без участия нарушителя.

Инспекторам по парковке запрещается принимать наличные средства в качестве платы за услуги парковки.

Закон вступил в силу через 180 дней со дня опубликования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада 21 декабря приняла законопроект № 5364 о реформировании сферы парковки транспортных средств.