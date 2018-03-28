Люксембург отзывает своего посла из России

Об этом сообщает Luxemburg Times.

Как информирует заявление, глава Министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн призвал посла страны из Москвы на консультацию.

Также незадолго до этого он сообщил, что Люксембург не планирует высылать российских послов после ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам Ассельборна, правительство не станет наказывать дипломатов из Москвы до тех пор, пока не будет абсолютно убеждено в том, что они были вовлечены в противоправную деятельность, такую как шпионаж.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов после организованного Россией отравления бывего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.