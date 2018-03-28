13:15 28.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин планирует рассмотреть безопасность украинского дорожного движения

Кабинет министров Украины сегодня, 28 марта, планирует рассмотреть утверждение плана мероприятий, направленных на реализацию стратегии увеличения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. 

Кабмин планирует рассмотреть безопасность украинского дорожного движения

Об этом сообщили в повестке дня заседании правительства.

Также будет рассмотрена возможность предоставления полномочий Александру Данилюку подписать письмо о внесении изменений № 2 к Финансовому соглашению "Европейские дороги Украины II" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Докладчиками выступят руководитель МВД Арсен Аваков и министр инфраструктуры Владимир Емельян.

В частности, руководство Украины планирует вопрос о подробностях оплаты появившейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии. Помимо этого министры рассмотрят вопрос внесения перемен в пункт третий порядка применения строительных норм, разработанных на основе национальных технологических традиций.

Строительные нормы также не остануться без внимания правительства, согласованных с нормативными документами Европейского Союза.

В Кабмине помимо вышеперечисленного решили обсудить ряд вопросов медицинской сферы. Один из них касается внесения изменений в порядок, условия оказания и формулу распределения объема медицинской субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Кабинет министров обещает по новой системе проверять качество продуктов в Украине.


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