12:55 28.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин обрил план приоритетных действий правительства на 2018

Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий правительства на 2018 год. Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

Кабмин обрил план приоритетных действий правительства на 2018

Правительство утвердило план приоритетных действий для обеспечения последовательных и комплексных реформ, определенных Среднесрочным планом приоритетных действий правительства до 2020 года, Стратегией устойчивого развития "Украина-2020",

Отмечается, что реализация плана позволит улучшить систему стратегического планирования, мониторинга и оценивания. Включая основы оценки результативности деятельности министерств и других государственных органов.

План предусматривает создание специального органа для предотвращения нарушений в сфере финансов, дальнейшую реорганизацию Государственной фискальной службы, внедрение института авторизованного экономического оператора и другое.

Этим планом Кабмин обязал Министерство экономического развития в трехдневный срок доработать его с учетом предложений Минюста и Мининфраструктуры.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй анонсировало создание новой антитеррористической стратегии для предотвращения действий террористов на ранней стадии.


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