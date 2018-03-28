Кабмин обрил план приоритетных действий правительства на 2018

Правительство утвердило план приоритетных действий для обеспечения последовательных и комплексных реформ, определенных Среднесрочным планом приоритетных действий правительства до 2020 года, Стратегией устойчивого развития "Украина-2020",

Отмечается, что реализация плана позволит улучшить систему стратегического планирования, мониторинга и оценивания. Включая основы оценки результативности деятельности министерств и других государственных органов.

План предусматривает создание специального органа для предотвращения нарушений в сфере финансов, дальнейшую реорганизацию Государственной фискальной службы, внедрение института авторизованного экономического оператора и другое.

Этим планом Кабмин обязал Министерство экономического развития в трехдневный срок доработать его с учетом предложений Минюста и Мининфраструктуры.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй анонсировало создание новой антитеррористической стратегии для предотвращения действий террористов на ранней стадии.