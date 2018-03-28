19:30 28.03.2018 | Политика | Новости
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Глава Китая ночью написал Трампу о встрече с лидером Кореи

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ожидает встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Также американский лидер сообщил об уверенности в том, что это взаимно.

Глава Китая ночью написал Трампу о встрече с лидером Кореи

Об этом президент США сообщил на своей странице в Twitter.

Президент США написал, что одержал сообщение прошлой ночью от Си Цзиньпина из Китая, в котором указано, что их встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо, и Ким надеется на его встречу с Трампом.

Тем не менее глава Америки подчеркнул, что, к сожалению, максимальные санкции и давление должны продолжаться не смотря ни на что.

Как заявил американский лидер, на протяжении многих лет, при различных администрациях, люди утверждали, что мир и денуклеризация Корейского полуострова не имеет никаких малеших шансов. Он добавил, что теперь создались хорошие перспективы, что Ким Чен Ын сделает что-то правильное для его народа.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Китайская Народная Республика решительно настроена защищать собственные интересы и законные права от торгового протекционизма США.


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