Глава Китая ночью написал Трампу о встрече с лидером Кореи

Об этом президент США сообщил на своей странице в Twitter.

Президент США написал, что одержал сообщение прошлой ночью от Си Цзиньпина из Китая, в котором указано, что их встреча с Ким Чен Ыном прошла очень хорошо, и Ким надеется на его встречу с Трампом.

Тем не менее глава Америки подчеркнул, что, к сожалению, максимальные санкции и давление должны продолжаться не смотря ни на что.

Как заявил американский лидер, на протяжении многих лет, при различных администрациях, люди утверждали, что мир и денуклеризация Корейского полуострова не имеет никаких малеших шансов. Он добавил, что теперь создались хорошие перспективы, что Ким Чен Ын сделает что-то правильное для его народа.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Китайская Народная Республика решительно настроена защищать собственные интересы и законные права от торгового протекционизма США.