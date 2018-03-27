11:14 27.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Польше назвали сроки строительства забора на границе с Украиной

Министр земледелия Польши Кшиштоф Юргель заявил, что его государство с сентября текущего года планирует начать строить забор на границе с Украиной и Беларусью. Такое решение было принято из-за того, чтобы в первую очередь предотвратить миграцию диких кабанов и распространение африканской чумы свиней.

В Польше назвали сроки строительства забора на границе с Украиной

Об этом передает "Польское радио".

По словам Юргеля, стоимость строительства оценивается в примерно 71 млн евро. При этом польский министр подчеркнул, что забор будет представлять собой сетку высотой до 2 метров, которая будет закреплена на глубине примерно полметра.

"Огорожу построят вдоль восточной границы Польши с Украиной и Беларусью (примерно 1 000 км)", отметил Юргель на пресс-конференции по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андрюкайтисом, которая была посвящена вопросам борьбы с вирусом африканской чумы свиней в ЕС.

Напоследок министр земледелия Польши добавил, что строительство могут завершить в течение 3-4 лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Республика Литвы завершила строительств защитного заграждения вдоль границы с Калининградской областью. 


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