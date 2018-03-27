14:31 27.03.2018 | Политика | Новости
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В Германии выдали разрешение на строительство "Северного потока-2"

Во вторник, 27 марта, представители немецкого государства выдали разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода "Северный поток - 2" в сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

В Германии выдали разрешение на строительство

Соответствующие сведения стали известны из пресс-службы Nord Stream 2 AG.

По предварительной информации, официальное разрешение выдало на строительство 55-километрового участка газопровода горное ведомство Штральзунда в соответствии с Законом об энергетической промышленности.

Напоследок в компании подчеркнули, что процедуры получения разрешений в других четырёх странах вдоль маршрута газопровода — в России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", запланированный обходной газопровод через Балтийское море, известный как "Северный поток-2", пока не работает.


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