В Германии выдали разрешение на строительство "Северного потока-2"

Соответствующие сведения стали известны из пресс-службы Nord Stream 2 AG.

По предварительной информации, официальное разрешение выдало на строительство 55-километрового участка газопровода горное ведомство Штральзунда в соответствии с Законом об энергетической промышленности.

Напоследок в компании подчеркнули, что процедуры получения разрешений в других четырёх странах вдоль маршрута газопровода — в России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", запланированный обходной газопровод через Балтийское море, известный как "Северный поток-2", пока не работает.