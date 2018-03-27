В Германии суд оставил Пучдемона под стражей

Соответствующее решение было принято во вторник, 28 марта, региональным судом в немецком городе Киль. Как сообщает AFP, цитируя слова судьи, Пучдемон будет оставаться под стражей, пока не будет принято решение о процедуре выдачи.

При этом адвокаты Пучдемона просили отпустить его на время рассмотрения запроса Испании об экстрадиции, но суд отклонил эту просьбу.

Напомним, Пучдемона 25 марта задержала немецкая полиция на автобане при пересечении границы между Данией и ФРГ. По словам адвоката каталонского политика, Пучдемон собирался вернуться после визита в Финляндию через территорию Германии в Бельгию, где он живет после побега из Испании.

Как сообщал УРА-Информ, задержание Пучдемона привело к масштабным акциям протеста в Каталонии. 25 марта в городах региона на улицы вышли около 50 000 демонстрантов. Между ними и полицией произошли столкновения, в результате которых телесные повреждения получили более 90 человек, среди которых более 20 - полицейские. Несколько демонстрантов были задержаны полицией.