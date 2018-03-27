21:59 27.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина не впустит в страну выдворенных из Британии россиян - СБУ

Россиянам, которых выдворили из Великобритании в связи с отравлением бывшего сотрудника Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаля и его дочери Юлии, запретили въезд в Украину.

Украина не впустит в страну выдворенных из Британии россиян - СБУ

Это 23 российских граждан, причастных к разведывательным службам Российской Федерации. Об этом во вторник, 27 марта, сообщила Служба безопасности Украины.

Как сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте СБУ, глава ведомства Василий Грицак пояснил, что их деятельность является "дерзким издевательством" над одной из ключевых функций дипломатического представительства, определенных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года - поощрение дружественных взаимоотношений между государствами.

Грицак также подчеркнул, что российские разведчики под прикрытием дипломатов все чаще прибегают к циничным провокациям, направленным на подрыв основ международной стабильности и безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 государства объявили о высылке дипломатов РФ в связи с делом Сергея Скрипаля. Всего 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, Албания, Македония, Норвегия и Украина решили выслать около 150 дипломатов.


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