08:19 27.03.2018 | Политика | Новости
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Правительство Турции ожидает от ЕС поддержки и денег на беженцев

Глава государства Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется на завершение трудного периода отношений с ЕС. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Турция в Варне.

Правительство Турции ожидает от ЕС поддержки и денег на беженцев

Как утверждает президент, граждане страны надеяться на безвизовый режим страны с ЕС. Также правительство подало соответствующие пожелания по обновлению Таможенного союза.

Так, по мнению турецкого лидера, страна находится под прицеле многих террористических группировок. Поэтому ожидают от Евросоюза сильной поддержки по борьбе с терроризмом.

Также Эрдоган добавил, что Анкара ожидает от ЕС скорейшего перечисления средств согласно миграционной сделке. В первом транше из обещанных трех миллиардов евро перечислено 1,813 миллиарда. Так, ожидается перечисление второго транша.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", канцлер Австрии Себастьян Курц критикует военные действия Турции в Сирии и призывает Евросоюз прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в состав ЕС.


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