Правительство Турции ожидает от ЕС поддержки и денег на беженцев

Как утверждает президент, граждане страны надеяться на безвизовый режим страны с ЕС. Также правительство подало соответствующие пожелания по обновлению Таможенного союза.

Так, по мнению турецкого лидера, страна находится под прицеле многих террористических группировок. Поэтому ожидают от Евросоюза сильной поддержки по борьбе с терроризмом.

Также Эрдоган добавил, что Анкара ожидает от ЕС скорейшего перечисления средств согласно миграционной сделке. В первом транше из обещанных трех миллиардов евро перечислено 1,813 миллиарда. Так, ожидается перечисление второго транша.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", канцлер Австрии Себастьян Курц критикует военные действия Турции в Сирии и призывает Евросоюз прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в состав ЕС.