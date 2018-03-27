15:35 27.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100189726:labazovych

Порошенко и Лукашенко поговорили о сотрудничестве в экономике и культуре

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры стран обсудили вопрос о проведении Первого форума регионов Украины и Беларуси, а также другие проблемы двусторонних отношений.

Порошенко и Лукашенко поговорили о сотрудничестве в экономике и культуре

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что собеседники двух государств также обратили свое внимание на активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями их государств. 

Вместе с тем Петр Порошенко поднял вопрос о проведение Дней культуры Украины в Беларуси в текущем году.

Стоит напомнить, что Первый форум регионов Украины и Беларуси должен состоятся осенью 2018 года в Гомеле.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко выразил огромную благодарность президенту США Дональду Трампу за предосталении противотанковых ракетных комплексов Javelin нашей стране.


Поделиться
Читайте также:
 
Из Эвереста вывезли пять тонн мусора Литва запретила въезд десяткам российских граждан Тайная миссия Северной Кореи в Пекине Россия ответит на хамство Запада - Лавров
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив