Порошенко и Лукашенко поговорили о сотрудничестве в экономике и культуре

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что собеседники двух государств также обратили свое внимание на активизацию экономического сотрудничества между предпринимателями их государств.

Вместе с тем Петр Порошенко поднял вопрос о проведение Дней культуры Украины в Беларуси в текущем году.

Стоит напомнить, что Первый форум регионов Украины и Беларуси должен состоятся осенью 2018 года в Гомеле.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко выразил огромную благодарность президенту США Дональду Трампу за предосталении противотанковых ракетных комплексов Javelin нашей стране.