Оман упростил визовый режим для украинцев

Теперь украинцы, которые планируют поездку в страну, могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре, воспользовавшись сервисом на странице Королевской полиции султаната Оман. Как сообщает во вторник, 27 марта, пресс-служба Министерства иностранных дел, для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой.

Затем при въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет.

МИД продолжает принятие мер в контексте либерализации поездок граждан в иностранные государства, результаты дальнейших шагов будут доведены до сведения общественности, - заверили в украинском внешнеполитическом ведомстве, напомнив, что 31 декабря прошлого года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что правительства Украины и государства Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Также стороны двух государств подписали ряд документов об экономическом, торговом сотрудничестве и содействии инвестиций.