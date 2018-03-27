11:15 27.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Наталья Корчак заявила, что уходит с поста главы НАПК

В среду, 28 марта, истекает срок ее полномочий председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак.

Наталья Корчак заявила, что уходит с поста главы НАПК

Уже сегодня она заявила, что не планирует оставаться в должности и дальше. Как написала Корчак на своей страничке в Facebook, держаться за должность она не намерена и с большим удовольствием переложит обязанности главы НАПК на чужие плечи.

Всем, кому все время мешала Корчак, ее "неправомерные, неправильные, незаконные и непрофессиональные" действия, гаражи, неподача в отставку, принципиальность, голос, внешность и тому подобно - хочу сообщит в среду истекает срок моих полномочий.

Корчак также выразила надежду, что на внеочередном заседании будет избран новый председатель Нацагентства.

Напомним, средняя зарплата Корчак в первом полугодии 2017 была на уровне 100 тысяч гривен в месяц против 143,6 тысячи гривен в 2016 году. Премии работникам аппарата НАПК начали выплачиваться с июня 2016 года, их размер колебался в зависимости от должностей работников - от 25% до 200% должностного оклада, а в июне - до 450% в декабре 2016 года. В июле 2016 Корчак начислили 165,5 тысяч гривен премии. В среднем ее премия составляла 49,3 тысяч гривен в месяц.

Как сообщал УРА-Информ, Наталья Корчак в апреле прошлого года приходила в парламент. Народные депутаты Украины вызвали ее для отчета работы ее ведомства.


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