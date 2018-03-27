МИД Германии приветствует договоренность на Донбассе

Об этом указано в сообщении пресс-службы МИД Германии.

По информации ведомства, конфликтующие стороны на востоке Украины согласились возобновить прекращение огня на Пасху. Так, договор вступит в силу в Страстную пятницу.

"Донбассу срочно требуется сокращение боевых действий и устойчивое прекращение огня", - указано в заявлении.

Также в немецком внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны соблюдать соглашение и предпринять дальнейшие шаги по реализации минских соглашений.

"Сейчас важно соблюдать режим прекращения огня. Но важно также, как мы постоянно требуем, что оно, наконец, стабилизируется конкретными шагами. К ним относятся вывод тяжелого оружия, свертывание войск и разминирование", - добавили в МИД.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за прошедшие сутки понедельник, 26 марта, российские наемные войска и подчиненные им боевики 47 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. К счастью никто из наших военных не пострадал.