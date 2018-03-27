Литва запретила въезд десяткам российских граждан

Соответствующий документ был подписан в понедельник, 26 марта, передает издание Delfi.

Отмечается, что глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас дополнил литовский список Магнитского еще 21 фамилией, сейчас в нем находиться более 70 человек.

Также, еще порядка 23 человек с 26 марта, не смогут въезжать в Литву в связи с тем, что представляют угрозу национальной безопасности.

По словам министра, согласно рекомендации МИД и предусмотренной законами возможности, фамилии дополнительно вносимых лиц публично оглашаться не будут.

Напомним, как сообщал ранее в "УРА-Информ", Служба безопасности Украины обратилась в Министерство культуры пополнить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Отмечается, что в обновленный список запрещенных лиц вошли российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина.