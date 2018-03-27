15:20 27.03.2018 | Политика | Новости
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Россия ответит на хамство Запада - Лавров

Российская Федерация не станет молча сносить хамство стран Запада и даст им ответ на высылку дипломатов.Такое заявление сделал во вторник, 27 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия ответит на хамство Запада - Лавров

Об этом сообщает ТАСС. 

Как убеждает Лавров, страны Запада не должны сомневаться в ответной реакции.

Он добавил, что данное хамство терпеть, разумеется, никто не желает и не будет это смиренно делать.

Министр подчеркнул, что когда то одного, то двух послов, причем "шепча нам на ухо извинения", просят выехать из той или иной страны, руководство России знат истину, которая гласит о то, что это следствие колоссального давления, глобального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил об отсутствии официальных заявлений Соединенных Штатов Америки о намерении выслать российских дипломатов.


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