Климкин отменил свой визит в Нью-Йорк

Об этом говорится в сообщении пресс-центра МИД Украины.

Отмечается, что запланированный на 27-28 марта 2018 года, визит министра иностранных дел Украины Павел Климкин в Нью-Йорк был отменен по непонятным причинам.

Напомним, как сообщал ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 27 марта отправится в Нью-Йорк. Тут он пробудет два дня и примет участие в дебатах Совета безопасности Организации объединенных наций "Совместные действия для повышения эффективности операций ООН по поддержанию мира".

Участие в заседании главы украинского внешнеполитического ведомства позволит более детально осветить подходы нашего государства к актуальным вопросам реформирования миротворческого направления деятельности ООН.