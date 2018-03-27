Климкин во вторник примет участие в дебатах Совбеза ООН

Тут он пробудет два дня и примет участие в дебатах Совета безопасности Организации объединенных наций "Совместные действия для повышения эффективности операций ООН по поддержанию мира". Как сообщает пресс-служба МИД Украины, участие в заседании главы украинского внешнеполитического ведомства позволит более детально осветить подходы нашего государства к актуальным вопросам реформирования миротворческого направления деятельности ООН, а также позволит обеспечить дальнейшую консолидацию международного сообщества в противодействии российской агрессии против Украины и продвижению интересов Украины в ООН

Климкин также во время пребывания в Нью-Йорке планируется ряд встреч с иностранными партнерами и руководством ООН, - рассказали в МИДе.

Напомним, как сообщУРА-Информ, Павел Климкин уверен, что для полного контроля всей территории оккупированного Донбасса, численност миротворческой миссии на востоке Украины должна составить 15 тысяч человек.