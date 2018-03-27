Исландия объявила дипломатический бойкот России

Страна объявляет дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Об этом во вторник утром, 27 марта, заявило Министерство иностранных дел Исландии.

В ведомстве пояснили что такое решение принято в знак солидарности с Великобританией, ее союзником и партнеров. Весь двусторонний диалог на высшем уровне с Россией на сегодняшний день приостановлен. Лидеры Исландии не будут присутствовать на Чемпионате мира в России в этом году, - говорится в сообщении МИД.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Литва в понедельник, 26 марта, заявила, что закрывает въезд в страну 44 гражданам России. Министерство внутренних де страны внесло в черный список, принятый в рамках "закона Магнитского", 21 фамилию российских чиновников и функционеров.